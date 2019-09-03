Украина Буря надвигается на Киев, жителей предупредили об угрозе: подробности

2019-09-03 16:30 237

Штормовое предупреждение в Киеве объявлено до конца дня

В ближайшие час и до конца дня 3 сентября в Киеве ожидаются грозовые порывы ветра до 15-20 м/с, объявлен первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В киевской мэрии жителям и гостям столицы рекомендуют придерживаться правил поведения в случае усиления ветра. Следует укрыться в ближайшем здании и закрыть окна, а также не парковать автомобили рядом с деревьями.

Как сообщалось ранее, осадки, которые обрушились на Киев 14 июля, стали рекордными за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений сотрудников метеостанции, количество осадков в этот день побило многие прошлогодние «достижения». Так, на столицу вылилось 36 мм осадков, что на 8 мм больше, чем это было в прошлом богатом на ливни 1962 году.

В обсерватории отметили, что максимальное количество осадков в Киеве за все время наблюдений (с 1891 года) зафиксировали в начале ХХ столетия. 20 июля 1902 года выпало 103 мм дождя.

Также ранее сообщалось, что два украинских города накрыли сильные ливни.

В результате непогоды улицы оказались затопленными с печальными последствиями для некоторых автомобилистов.