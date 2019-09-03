Политика В Раде хотят обязать украинцев покупать SIM-карты по паспорту

2019-09-03 21:00 144

 

Законопроект предлагает ввести реестр всех операторов и уникальных кодов телефонов

В Верховную Раду внесли законопроект №1083 про электронные коммуникации, который предполагает покупку SIM-карт мобильных операторов гражданами Украины по паспорту.

В законопроекте указано, что регистрировать SIM-карту нужно будет по данным паспорта – при заключении договора осуществляется обязательная регистрация абонента у поставщика электронных коммуникационных услуг.

Кроме того, документом предлагается ведение национального реестра всех операторов мобильной связи, провайдеров, мобильных телефонов, сигнализаций, уникальных идентификаторов IMEI-кодов телефонов. Операторам же предлагается разрешить блокировать телефон, IMEI-код которого не внесен в указанный реестр.

"Отсутствие в системе контроля кодов ІМЕІ оригинального (не повторяющегося) кода ІМЕІ терминального оборудования является основанием для блокировки поставщиком электронных коммуникационных услуг доступа к электронной коммуникационной сети такого терминального оборудования", – говорится в законопроекте.

В случае принятия закона, в Украине будет создан регулятор с широким спектром административного контроля за теми, кто предлагает услуги связи, и теми, кто этими услугами пользуется.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцев хотели обязать покупать SIM-карты по паспорту еще в 2015 году. Главным аргументом властей в то время была борьба с терроризмом, диверсантами и провокаторами.

В 2017 году в Украине собирались ввести обязательную регистрацию SIM-карт. Госспецсвязи Украины разработало соответствующий законопроект, а также предложило возродить практику ведения базы уникальных идентификаторов IMEI-кодов.

 

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