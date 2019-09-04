Политика Когда Верховная Рада уменьшит число депутатов до 300 и расширит полномочия Зеленского

2019-09-04 14:45 222

Верховная Рада сможет принять направленные вчера в Конституционный суд законопроекты на третьей сессии в феврале 2020 года.

"У Конституционного суда Украины есть месяц-два для того, чтобы их рассмотреть. После того, как КС рассмотрит эти законопроекты и даст заключение об их соответствии требованиям статей 156, 157 Конституции Украины, Верховная Рада сможет их предварительно принять большинством. Мы надеемся, что это произойдет на этой очередной сессии, которая открылась сегодня, а на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, Верховная Рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосуют 300 или больше народных депутататов", - заявил представитель президента Украины в КС Федор Вениславский .

Напомним, Рада 3 сентября обратилась в Конституционный суд с просьбой оценить соответствие Основному закону семи инициатив: