Политика Когда Верховная Рада уменьшит число депутатов до 300 и расширит полномочия Зеленского

2019-09-04 14:45 222

Верховная Рада сможет принять направленные вчера в Конституционный суд законопроекты на третьей сессии в феврале 2020 года. 

"У Конституционного суда Украины есть месяц-два для того, чтобы их рассмотреть. После того, как КС рассмотрит эти законопроекты и даст заключение об их соответствии требованиям статей 156, 157 Конституции Украины, Верховная Рада сможет их предварительно принять большинством. Мы надеемся, что это произойдет на этой очередной сессии, которая открылась сегодня, а на следующей очередной сессии, которая откроется в первый вторник февраля 2020 года, Верховная Рада Украины сможет их принять полностью, если за это проголосуют 300 или больше народных депутататов", - заявил представитель президента Украины в КС Федор Вениславский .

Напомним, Рада 3 сентября обратилась в Конституционный суд с просьбой оценить соответствие Основному закону семи инициатив:

  • об отмене адвокатской монополии
  • предоставление народу законодательной инициативы
  • о полномочиях президента создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР
  • назначение уполномоченных Верховной Рады
  • уменьшение количества нардепов с 450 до 300
  • прекращение депутатских полномочий за кнопкодавство и прогулы
  • право Верховной Рады создавать вспомогательные органы.
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