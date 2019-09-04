Мир Трамп в бешенстве: Журналист из Playboy выиграл суд у президента США

2019-09-04 12:16 105

Окружной суд Вашингтона постановил удовлетворить иск корреспондента журнала Playboy и политического аналитика в телекомпании CNN Брайана Карема относительно приостановления его пропуска на открытые мероприятия в Белом доме.

"Ходатайство Брайана Карема удовлетворить. Ответчики должны восстановить пропуск Карема", − говорится в опубликованном решении суда.

Напомним, истец обвинял президента Дональда Трампа и пресс-секретаря администрации США Стефани Гришэм в нарушении первой и пятой поправок к конституции страны, гарантирующих права на свободу слова и надлежащий судебный процесс. В частности, согласно исковому заявлению, ответчики не предоставили журналисту возможности высказаться до того, как было принято "предварительное решение" по его пропуску.

Напомним, 20 августа Карем подал в суд на президента США и пресс-секретаря Белого дома за приостановку действия его постоянного пропуска в резиденцию американского лидера. В интервью The Washington Post он пояснил, что официальной причиной этому послужила его ссора с Себастьяном Горкой, который ранее занимал должность заместителя помощника Трампа.

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