Мир Парламент Британии заблокировал возможность провести Brexit без соглашения с ЕС

2019-09-05 14:12 228

Депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг, 5 сентября, поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

"В ночь со среды на четверг законопроект, который блокирует для британского премьера Бориса Джонсона возможность вывести страну из ЕС без соглашения 31 октября этого года, был одобрен Палатой общин Великобритании", - сообщает BBC.

Законопроект еще должен пройти процедуру одобрения Палатой лордов в пятницу. Если же члены этой палаты внесут в документ свои поправки, нужно будет их одобрение Палатой общин. Документ может стать действующим законом уже в понедельник. Он предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения. После истечения этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

Также документ предусматривает формулировки письма, которое Джонсон должен будет написать президенту Европейского Совета. Если ЕС ответит, предложив другую дату, у премьер-министра будет два дня, чтобы принять это предложение. За это время депутаты - не правительство - будут иметь возможность отклонить эту дату.

Законопроект также требует от министров отчетности перед Палатой общин в течение следующих нескольких месяцев, потенциально предоставляя больше возможностей взять под контроль повестку дня.

Также Парламент Великобритании проголосовал против проведения досрочных всеобщих выборов 15 октября. Предложение о проведении выборов внес премьер-министр Борис Джонсон после того, как депутаты приняли законопроект, блокирующий жесткий Brexit.