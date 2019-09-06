Украина Шаурма, торты и жара: по Украине прошла волна массовых отравлений

2019-09-06 11:41 90

Сегодня в Украине 61 человек остается в больницах из-за тяжелых пищевых отравлений.

Как сообщает пресс-центр Госслужбы  по чрезвычайным ситуациям, в Новояворивской ЦРБ Львовской области остаются госпитализированными 12 человек (из них 1 ребенок), которые праздновали свадьбу в ресторане с. Наконечное Яворивского района.

Вместе с тем, в Волынской области в Любешовской ЦРБ остаются госпитализированными 16 человек (из них 2 ребенка), которые посещали кафе с. Железная дорога Любешовского района.

В Черкассах в больнице находятся 19 человек (из них 6 детей), которые употребляли полуфабрикаты, приобретенные в магазине Деликат плюс.

В Одессе в городской инфекционной больнице остаются госпитализированными 20 человек, которые употребляли шаурму в с. Авангард Овидиопольского района.

Напомним, ранее число отравившихся шаурмой в Киеве достигло 33. В инфекционные отделения больниц с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция" госпитализирован 21 больной.

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