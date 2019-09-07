Украина Украинские заключенные вылетели из Москвы в Киев

2019-09-07 12:56 174

Украинский борт с заключенными уже находится в небе и в скором времени прилетит в Киев.

Самолет с гражданами Украины, которых Россия освободила в рамках обмена пленными, направляется в Киев. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщил заместитель главы канцелярии президента Кирилл Тимошенко на своей странице в Facebook.

Так, находясь в российском международном аэропорту Внуково, Тимошенко сообщил о том, что самолет с освобожденными украинскими гражданами вылетел и направляется в Украину.

"Встечайте", - написал он.