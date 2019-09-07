Политика Обмен пленными: в России на встречу к аэропорту подогнали автозак

2019-09-07 16:00 621

На аэродром пустили лишь избранных журналистов.

Самолет с гражданами, которых Россия пригласила в рамках обмена на украинских пленных, приземлился в Москве в 13:20.

Как передает с места событий корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, по сравнению со встречей в Киеве на российском аэродроме царит "совсем другая атмосфера". На взлетную полосу пустили лишь избранные съемочные группы – журналисты увидели только одну камеру, остальные, а это десятка два, толпится под забором. Тех, кто прилетел, посадили в два автобуса и повезли в правительственный терминал. Встречают ли их там родные или представители власти – информации нет. В общем под забором аэродрома людно, с неизвестной целью неподалеку толпы подогнали автозак.

Напомним, украинских пленных встретили прямо в аэропорту в "Борисполе" родные, президент, представители власти и журналисты.