Мир Пилоты рассказали о вещах, о которых пассажирам самолетов лучше не знать

2019-09-08 00:51 564

"Меньше знаешь - крепче спишь": есть такая замечательная пословица, которая объясняет суть этого поста.

Если бы пассажиры знали об этих секретах, то вряд ли согласились лететь самолётом.

Лётчики признались, что если бы о всех нюансах полёта было известно пассажирам, они вряд ли согласились бы лететь.

Иногда экипаж совершенно не представляет перед посадкой, где находится аэропорт.

— Иногда крайне трудно найти этот треклятый аэропорт — внизу слишком много огней! — рассказывает один из пилотов.

Лётчик Air China Верикс Лин заявил, что никогда не расскажет пассажирам, что экипаж захвачен террористами.

— Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впала в панику, а другая сочла бы себя крайне умной и попыталась бы обезвредить взрывное устройство самостоятельно. И, возможно, нашлась бы пара пассажиров, которые боялись бы так сильно, что попытались бы открыть аварийные выходы во время полёта, — говорит он.

Ещё пассажирам лучше не знать, сколько лет самолёту, на котором они летят.

— Я не упоминаю, что самолёт, в котором мы находимся, был построен в 1968 году, — отмечает пилот, решивший остаться неизвестным.

Экипаж не имеет представления о том, как в самолёте убираются.

— Иногда времени так мало, что уборщики просто собирают мусор, забирают наушники с пледами и уходят. Складные столики и прочие поверхности не дезинфицируются. Туалет тоже не всегда чистится надлежащим образом, — рассказывает лётчик Рэндалл Каммингс.