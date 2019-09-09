Политика Помощник президента рассказал, как Зеленский говорит с Путиным

2019-09-09 19:00 483

Помощник президента Андрей Ермак, который возглавлял украинскую часть группы по обмену пленными и летал за освобожденными украинцами в Москву, заявляет, что президенты Украины и России говорят на равных, а их разговоры конструктивны.

Прямая речь: "За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривают, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов".

"Нет (голос во время этих разговоров никто не повышал – ред.). Я думаю, что, если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения".

"Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано".

Детали: Он добавил, что некоторые телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным Зеленский проводит сам, а некоторые с участием советников.

По словам Ермака, во время переговоров Россия не пыталась менять тактику поведения и не пробовала добавлять в переговорный процесс других людей. Сложности, возникающие в процессе освобождения людей, касались "исключительно юридических процедур". В частности, того, что украинские политзаключенные находились в разных городах России.

Ермак также добавил, что кум президента России Владимира Путина, председатель политсовета "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук никоим образом не был включен в процесс обмена.

По его словам, освобождение Олега Сенцова "обеспечил лично президент Зеленский", а Россия с первого дня называла фамилию Цемаха среди лиц на обмен.

Ермак также уверяет, что Зеленский имел консультации с некоторыми европейскими лидерами, и все необходимые процедуры, на которых настаивала нидерландская сторона по Цемаху, были реализованы.