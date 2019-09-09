Политика Рябошапка хочет зарплату прокурорам как у судей

2019-09-09 19:30 285

Генпрокурор рассказал народным депутатах об изменениях в ведомстве, среди которых повышение зарплат прокурорам.

Генпрокурор Руслан Рябошапка хочет, чтобы прокурорам повысили зарплаты до уровня районных судей. Об этом он на заседании правоохранительного комитета Верховной Рады в понедельник, 9 сентября.

"Мы предлагаем повысить зарплату для прокуроров", - сказал Рябошапка.

Также генпрокурор сказал, что прокуратура будет реформирована.

В частности, вместо военной прокуратуры будет создан отдел гражданских прокуроров, работающих на линии разграничения на Донбассе.

Также планируется создать специальный отдел для расследования преступлений в сфере нацбезопасности, в том числе касательно хищений в концерне Укроборонпром.