Политика ПАСЕ потребовала от РФ полного доступа для следователей по делу сбитого рейса МН17

2019-09-10 13:16 519

В Парламентской ассамблее Совета Европы заявили, что Россия юридически обязана бороться с безнаказанностью и должна обеспечить доступ следователей к Владимиру Цемаху в деле о сбитии рейса МН17 на Донбассе.

Глава комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ Трухильдур Сунна Еварсдоттир отметила, что Цемах должен оставаться доступным для нидерландских органов, которые проводят расследование.

"Тот факт, что Украина позволила Цемаху отправиться в Россию, не означает, что он больше не обязан сотрудничать со следствием в рамках расследования этого ужасного события. Россия является членом Совета Европы и в этом статусе юридически обязана бороться с безнаказанностью", — сказала Турхилдур, передает пресс-служба ПАСЕ.

Она также отметила, что в начале октября комитет ПАСЕ назначит докладчика, в полномочия которого будет входить оценка прогресса, достигнутого в расследовании этой трагедии и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Владимир Цемах в 2014 году был "командиром ПВО" группировки "ДНР" в районе города Снежное - в то время, когда там был сбит "Боинг" MH17. Главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке просил Украину не выдавать Цемаха России. 5 сентября суд в Киеве освободил Цемаха из-под ареста под личное обязательство. Цемах попал в списки на обмен заключенными с Россией.

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