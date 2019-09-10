Политика Премьер Великобритании потерпел шестое поражение подряд - Brexit усложняется

2019-09-10 13:44 288

Власти Великобритании во второй раз отвергли предложение премьера Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент страны.

Голосование проходило в ночь на вторник. Инициативу главы правительства поддержали лишь 293 законодателя, что значительно меньше требуемого. Против выступили 46 депутатов.

Поражение стало уже шестым подряд для Джонсона, который с момента прихода к власти в конце июля проиграл все голосования в Палате общин.

Телеканал Sky News подсчитал, что за неделю Джонсон потерпел в парламенте больше поражений, чем премьер-лейборист Тони Блэр за десять лет.

Депутаты сумели принять закон, обязывающий правительство продлить переговоры с ЕС по Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если к 19 октября Лондон и Брюссель так и не смогут договориться о сделке.

Сам Джонсон после провального голосования заявил, что парламент связал ему руки и пытается лишить единственного козыря в переговорах с Брюсселем − угрозы Brexit без сделки.

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