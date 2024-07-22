Политика Борис Джонсон детально рассказал, как именно Трамп планирует повлиять на завершение войны в Украине

2024-07-22 08:26

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, как может выглядеть "мирный план" кандидата в президенты США Дональда Трампа в отношении Украины. Об этом говорится в авторской колонке Джонсона в издании Daily Mail, написанной им после встречи с Трампом.

При этом Джонсон отмечает, что это лишь его предположение о потенциальных действиях Трампа-президента.



Так, британский политик отметил, что "мирный план" Трампа может предусматривать следующие шаги:





Запад позволяет Украине бить ракетами ATACMS и Storm Shadow и другим оружием по аэродромам на территории России. Когда войска агрессора будут отброшены, Путин "мог бы предложить соглашение";

Россия отступает к границам по состоянию на 24 февраля 2022 года. Подконтрольная Киеву территория Украины признается свободной страной с перспективой скорейшего вступления в ЕС и НАТО;

После окончания войны, часть украинских войск пеедислоцируется в страны Европе, чтобы заменить часть из 70 тысяч военных США, которых разместили для сдерживания вероятной агрессии РФ. Это позволит Трампу "сэкономить деньги, вернуть американские войска домой и заставить европейцев делать больше для собственной защиты, являющейся одной из его ключевых целей".

Россия объявляет, что "Специальная военная операция" выполнила свою задачу и "денацифицировала" Украину. Для русскоговорящего населения Украины вводятся особые меры защиты;

Также Джонсон отметил, что с президентом Дональдом Трампом в Белом доме "существует реальная перспектива определенного глобального сближения с Россией, а с Путиным – возвращение к временам, когда Россия была уважаемым партнером G8 и даже НАТО".



По мнению политика, есть только один способ добиться такого результата – через силу.



"Вашингтон под руководством Трампа должен будет показать, что международные границы должны уважаться и что советскую империю нельзя восстановить силой. Это означает поддержку украинцев до конца", - отметил Джонсон.



Он также добавил, что победа Украины может проложить путь "к новым и гораздо лучшим отношениям с Россией", что "стало бы большой победой для Америки и всего мира".



Джонсон также отмечает, что Трамп видит риск: поражение Украины приведет к огромным долгосрочным затратам для Америки и мира.