Мир В США стартовало самое масштабное расследование по делу Google

2019-09-10 14:12 279

В США 50 прокуроров начали совместное расследование в отношении корпорации Google из-за возможных нарушений антимонопольного законодательства.

"50 генпрокуроров начали совместное расследование (в США) в отношении Google из-за возможных нарушений антимонопольного законодательства", – сообщает CNBC со ссылкой на генпрокурора штата Техас Кена Пакстона.

В расследовании будут участвовать генеральные прокуроры 48 американских штатов, а также из Пуэрто-Рико и округа Колумбии.

Прокуроры из штатов Калифорния и Алабама не будут привлечены к расследованию.

Правоохранители занялись доминантностью Google на рынке рекламы и использования компанией данных пользователей.