Политика Зеленский вмешался в скандал с закрытием телеканала NewsOne

2019-09-10 15:14 1143

Президент Украины вмешался в скандал с закрытием телеканала NewsOne. Владимир Зеленский обещает, что не будет закрывать телеканалы, поскольку у него нет на это полномочий.

"Я никогда не буду закрывать никакие каналы, я не имею права, не имею полномочий", - сказал Зеленский в ходе визита в Ровно, где представил нового главу ОГА.

Президент также подчеркнул, что он в целом выступает за свободу слова на Украине.

Напомним, на прошлой неделе Нацсовет по телевидению и радиовещанию решил подать в суд иск об аннулировании лицензии NewsOne за "разжигание вражды". Этому послужили планы NewsOne совместно с российским госканалом провести 12 июля совместный телемарафон "Надо поговорить", что вызвало акции протеста и заявления политиков. Позже телеканал заявил об отмене телемоста.