Украина В Национальной службе здоровья рассказали, какие будут бесплатные услуги

2019-09-10 18:00 624

 

Глава Национальной службы здоровья Олег Петренко поведал, когда будет вводиться бесплатные услуги, который будут проведены в действие в 2020 году. За эти услуги служба будет платить медучреждениям за приоритетным тарифу.

В Национальной службе здоровья Украины рассказали, какие услуги будут бесплатные для украинцев по программе медицинских гарантий в 2020 году. Об этом сообщает Громадське.

Глава Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко во время пресс-конференции объявил программу медицинских гарантий. Он заявил, что Национальная служба здоровья планирует платить медучреждениям 8500 грн - за роды, 19 500 грн - за лечение инсульта и 15 800 грн - за лечение инфаркта.

«Эти услуги будут полностью бесплатны для украинцев, ведь они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов», - сказал Петренко.

С 2020 года в программу медицинских гарантий войдут услуги первичной, амбулаторно-поликлинической, стационарной медицинской помощи, а также экстренной, паллиативной помощи и реабилитации.

Для Национальной службы здоровья приоритетными будут услуги связанные с лечением острого мозгового инсульта, острого инфаркта миокарда, помощью в родах и ранней диагностикой онкологических заболеваний.

Полный перечень бесплатных медицинских услуг обнародуют после утверждения бюджета на следующий год.

Услуги специализированной медицинской помощи по программе медицинских гарантий можно будет получить только по направлению врача. Без направления безвозмездно ее смогут получить пациенты, которые обратились к акушера-гинеколога, стоматолога, педиатра, психиатра или нарколога. Также без направления медицинская помощь предоставляется бесплатно при неотложном состоянии.

Справка

Национальная служба здоровья - центральный орган исполнительной власти, подчиняется Министерству здравоохранения. Именно НСЗУ распоряжается государственными средствами, которые идут на возмещение стоимости медикаментов в пределах программы «Доступные лекарства», закупку препаратов и предоставления, гарантированных государством медицинских услуг.

Ранее мы сообщали о том, что наиболее вероятным претендентом на пост министра здравоохранения Украины является Олег Петренко. Его кандидатура поддержана экспертным сообществом, американской стороной и одобрена на Банковой.

Также мы писали о том, что на своем заключительном заседании правительство приняло ряд решений по развитию медицинского образования и экстренной медицинской помощи. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала об очередных реформах. На последнем заседании правительства одобрили развитие медицинского образования и экстренной медпомощи.

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