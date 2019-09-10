Украина Штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах отсрочат до конца года

2019-09-10 19:30 351

Глава комитета Верховной Рады по финансам и налогам Даниил Гетманцев рассказал, что у Зеленского планируют в очередной раз отсрочить штрафы за нерастаможку автомобилей на еврономерах до конца года.

Гетманцев подчеркивает, что это будет последней отсрочкой. Об этом сообщает Nominal.com.ua со ссылкой на интервью Данила Гетманцева порталу НВ.

"По евробляхам штраф будем переносить до конца года, уже последний раз. Только обязательно подчеркните, пожалуйста, что в последний раз, больше такого не будет", - рассказал Данил Гетманцев.

Также глава комитета Верховной Рады Украины по финансами налогам отметил, что это решение далось команде непросто, так как многие были против его принятия. Однако, решение все же удалось принять.

"У нас была очень тяжелая дискуссия в команде на счет целесообразности этого переноса, очень многие были против. Но мы пошли на это, президент принял такое решение, мы на это пошли, до конца года мы это отсрочим, но все, больше этого уже ничего не будет", - подчеркнул Гетманцев.

Ранее мы сообщали, что, по мнению министра инфраструктуры Украины, транспортные реформы помогут обеспечить дополнительные 3% к росту ВВП Украины.