Украина "ФСБ устроила изящную коварную и хладнокровную провокацию", - Сущенко рассказал об аресте

2019-09-12 12:16 306

Освобожденный в ходе обмена журналист Роман Сущенко, который провел под стражей в РФ три года, рассказал обстоятельства своего задержания в Москве.

"Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная необходимость помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, я его знаю много лет. Встретился по его просьбе ... В целом эта история напоминает библейскую - о предательстве, с Каином и Авелем. Но я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была изящная, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ", - рассказал журналист, передает Укринформ.

По его словам, во время встречи мужчина "подсунул" ему диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" в какие-то секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ".

"После захвата во время следствия на одной из записей знакомый спрашивает у спецслижбистов: "Ну что, игра стоила свеч или нет?". А ответ раздается: "Все супер!". Тогда я понял, что это было спланировано и планировалось длительное время. Я не знаю, почему он так поступил и какая мотивация его была, но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел", - говорит Сущенко.

Он не исключает, что причиной его задержания могли стать его антироссийские публикации.

"Было заметно, что эта операция планировалась и внедрялась минимум год, а то и больше", - отметил журналист.

"По поводу того, можно было ездить, нельзя было ездить ... Это было ошибочным, легкомысленным решением. Но что поделаешь, время назад вернуть невозможно. Что случилось, то случилось, и, конечно, это большое горе для моей семьи и потерянное время. Но нужно смотреть в будущее!", - заявил Сущенко.