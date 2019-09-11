Мир Стало известно о состоянии Шумахера после тайной госпитализации

2019-09-11 16:30 486

 

Появилась информация о состоянии легендарного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера, который 9 сентября был тайно госпитализирован в парижскую клинику.

В комментарии изданию Le Parisien неназванный источник из числа медперсонала госпиталя имени Жоржа Помпиду, куда на днях перевели автогонщика, заявил, что Михаэль находится в сознании. При этом официальных заявлений на этот счет со стороны представителей Шумахера пока не поступало.

"Могу вас заверить, что он в сознании", — заявил собеседник издания.

Подробностей о состоянии пациента нет. Сообщается, что навестить Шумахера приехал президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт, возглавлявший "Феррари", когда за нее выступал Михаэль.

Напомним: еще в конце прошлого года, накануне 50-летия гонщика, появились слухи, что он идет на поправку. СМИ сообщали, что спортсмен более не нуждается в подключении к аппарату искусственной вентиляции легких и не прикован к постели.

 

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