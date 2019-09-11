Украина Законопроект в Раде: в Украине на смену кассовым аппаратам придут смартфоны

2019-09-11 20:00 102

Украинские предприниматели смогут использовать цифровые гаджеты в качестве кассовых аппаратов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект. Он предусматривает, что предприниматели смогут вместо классических кассовых аппаратов использовать цифровые гаджеты.

За принятие за основу соответствующего законопроекта «О внесении изменений в Закон Украины «О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг» по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг» проголосовали 257 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Об этом сообщает во вторник, 10 сентября 2019.

Глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, докладывая по законопроекту № 1053, сообщил, что проект закона направлен на уменьшение теневых схем в экономике.

«Мы предложили новейшую систему учета расчетных операций — электронный чек, который освобождает налогоплательщика от необходимости приобретать регистратор расчетных операций (РРО, кассовый аппарат — Ред.), сдавать сложную отчетность, хранить отчеты.

Это новый шаг к «государству в смартфоне», это новый шаг, который легко и без преград позволит предпринимателям строить «белый» бизнес», — сказал он.

Ранее мы уже писали, что государственная фискальная служба провела с начала 2019 года более пяти тысяч проверок, в результате которых наложила 194,2 миллиона гривен штрафов за продажу неучтенных товаров и неиспользование кассовых аппаратов.

Проверки проводились в различных точках розничной продажи товаров, реализующих табачные изделия. Основная часть нарушений касалась не регистрирования полученной наличности.

В 2019 году было проведено 5,1 тысяча проверок относительно применения регистраторов расчетных операций, по результатам которых применены штрафные санкции на сумму 194,2 миллиона гривен.

За этот указанный период выявлено 1,1 тысячи случаев неприменения регистраторов расчетных операций, за что было добавлено 4,2 миллиона гривен штрафных санкций, а также более 1 тысячи случаев продажи неучтенного товара, применены 194,2 миллиона гривен штрафов.