Политика Нидерланды назвали Цемаха подозреваемым по делу о катастрофе MH17

2019-09-11 22:00 213

Нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу о катастрофе MH17, в подозреваемого. Об этом в интервью DW сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По ее словам, Совместная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорится, что на данный момент Цемах рассматривается в качестве подозреваемого. Также сообщается, что Пири была автором открытого письма президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором украинские власти просили не допустить передачи Цемаха российской стороне в рамках обмена пленными.

"С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - подчеркнула Пири.

Напомним, ранее в ПАСЕ призвали Россию сотрудничать относительно допроса Цемаха.