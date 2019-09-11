Политика Нидерланды назвали Цемаха подозреваемым по делу о катастрофе MH17

2019-09-11 22:00 213

 

Нидерландское следствие переквалифицировало статус Владимира Цемаха, который был свидетелем по делу о катастрофе MH17, в подозреваемого. Об этом в интервью DW сообщила депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири.

По ее словам, Совместная следственная группа (JIT) и нидерландский прокурор распространили письмо, в котором говорится, что на данный момент Цемах рассматривается в качестве подозреваемого. Также сообщается, что Пири была автором открытого письма президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором украинские власти просили не допустить передачи Цемаха российской стороне в рамках обмена пленными.

"С международной точки зрения у Украины есть обязательства, предусматривающие всестороннее сотрудничество в попытках найти ответственных за сбитый самолет MH17. И отдав одного из подозреваемых Москве, Украина тем самым не сдержала свое обещание", - подчеркнула Пири.

Напомним, ранее в ПАСЕ призвали Россию сотрудничать относительно допроса Цемаха.

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