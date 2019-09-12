Политика В ЦИК заявили, что роспуск повлечет последствия для президента Зеленского

2019-09-12 08:40 222

Центризбирком прокомментировал представление о своем роспуске. Так, в комиссии говорят, что отказываются воспринимать все обвинения, "которые нивелируют факт проведения честных, демократических выборов и их признание народом Украины и международным сообществом".

"Если рассматривать начало процесса досрочного прекращения полномочий всего состава Центральной избирательной комиссии как политический шаг или политически мотивированное решение, считаем необходимым акцентировать, что такие действия влекут за собой и политическую ответственность, как президента Украины, так и Верховной Рады Украины", − говорится в сообщении ЦИК.

Кроме того, в ЦИК прокомментировали вопрос одномандатного избирательного округа №198.

"В последнем решении суда от 9 сентября указано, что со стороны ЦИК не было никаких неоправданных проволочек относительно установления результатов выборов в данном округе", − указано в заявлении.

В Центризбиркоме отметили, что провели все подготовительные действия по установлению результатов волеизъявления в округе №198, однако в связи с началом процедуры прекращения полномочий состава комиссии и с целью избежания ситуации, которая поставит под угрозу установление легитимных и законных результатов выборов, по состоянию на 11 сентября ЦИК вынуждена отсрочить начало повторного подсчета голосов.

Напомним, комитет Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, рекомендовал парламенту досрочно прекратить полномочия всех членов ЦИК. Парламент может рассмотреть этот вопрос в четверг, 12 сентября. Официальным основанием для роспуска комиссии в Слуге народа назвали бездеятельность комиссии на парламентских выборах, незаконную отмену регистрации кандидатов от партии и задержку с установлением результатов выборов в округе №198.