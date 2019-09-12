Мир Верховный суд разрешил Трампу отказать в убежище практически всем мигрантам

2019-09-12 15:12 90

Верховный суд США разрешил администрации президента Дональда Трампа отказывать в убежище мигрантам, которые прибыли через третьи страны и не запросили сначала убежища у них.

Как сообщает Associated Press, своим решением Верховный суд отменил решения нескольких судов нижестоящей инстанции в ряде штатов на границе с Мексикой, где ранее заблокировали применение норм новой миграционной политики.

Новые правила подразумевают, что мигранты из Гондураса, Гватемалы и других стран региона не смогут рассчитывать на убежище в США до тех пор, пока не обратятся за ним к властям Мексики и не получат от них отказ. При этом ограничения не распространяются на иностранцев, доставленных в США против их воли.

Это решение позволяет отказать в убежище практически всем мигрантам, прибывающим в США из Африки, Азии и Южной Америки из-за бедности и насилия на родине.





