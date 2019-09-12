Украина Сепаратисты Луганской области отдали Украине более полусотни заключенных

2019-09-12 14:13 168

Сепаратисты Луганской области отдали Украине еще 54 заключенных.

"Сегодня на мосту у города Счастье в седьмой раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области", - сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, во время передачи от "ЛНР" получены 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год.

Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и Киеве.

Денисова отмечает, что один из переданных заключенных в четверг, 12 сентября, будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Также переданы 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. В целом, с декабря 2018 года до сегодня с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек - освобождены.