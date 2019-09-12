Украина Сепаратисты Луганской области отдали Украине более полусотни заключенных

2019-09-12 14:13 168

Сепаратисты Луганской области отдали Украине еще 54 заключенных. 

"Сегодня на мосту у города Счастье в седьмой раз состоялась передача осужденных граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях на момент оккупации части Луганской области", - сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, во время передачи от "ЛНР" получены 54 человека. Среди них самому младшему - 26 лет, а самому старшему - 61 год.

Эти осужденные проживали на территории Луганской, Донецкой, Харьковской, Запорожской и Кировоградской областей и Киеве.

Денисова отмечает, что один из переданных заключенных в четверг, 12 сентября, будет освобожден в связи с окончанием срока отбывания наказания.

Также переданы 10 уголовных дел, по которым осужденные лица смогут обратиться в судебные органы в порядке апелляции или кассации. В целом, с декабря 2018 года до сегодня с оккупированной части Луганской области было получено 373 осужденных гражданина Украины, а с Донецкой - 13, из них 105 человек - освобождены.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Вернувшимся Сенцову, Кольченко и Балуху дадут квартиры в Киеве

2019-09-10 09:12 753

В России опровергли заявление Денисовой об освобождении украинских моряков

2019-07-24 18:30 1047

Голодовка угрожает жизни Гриба, - омбудсмен

2019-03-26 20:00 1380

Украинских консулов допустили к незаконно арестованным в РФ морякам

2018-12-13 10:41 1587

Еще новости в разделе "Украина"

Сепаратисты Луганской области отдали Украине более полусотни заключенных

2019-09-12 14:13 168

Мощные лесные пожары под Чернобылем начали тушить самолетами

2019-09-12 12:44 225

"ФСБ устроила изящную коварную и хладнокровную провокацию", - Сущенко рассказал об аресте

2019-09-12 12:16 303

КАРТА На Донбассе снова бьют гранатометы и снайперы, погибли двое солдат ВСУ

2019-09-12 11:43 270
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Сепаратисты Луганской области отдали Украине более полусотни заключенных 2019-09-12 14:13 168
Мощные лесные пожары под Чернобылем начали тушить самолетами 2019-09-12 12:44 225
"ФСБ устроила изящную коварную и хладнокровную провокацию", - Сущенко рассказал об аресте 2019-09-12 12:16 303
КАРТА На Донбассе снова бьют гранатометы и снайперы, погибли двое солдат ВСУ 2019-09-12 11:43 270

Лента

15:46 Когда денежные переводы станут проще - идентификация по номеру телефона
15:12 Верховный суд разрешил Трампу отказать в убежище практически всем мигрантам
14:44 У Зеленского решили провести досрочные местные выборы - известна точная дата
14:13 Сепаратисты Луганской области отдали Украине более полусотни заключенных
13:45 Нафтогаз и Газпром подготовили новые иски на десятки миллиардов долларов
СМИ 13:12 Впервые названы имена людей, которые влияют на все решения Зеленского
12:44 Мощные лесные пожары под Чернобылем начали тушить самолетами
12:16 "ФСБ устроила изящную коварную и хладнокровную провокацию", - Сущенко рассказал об аресте
КАРТА 11:43 На Донбассе снова бьют гранатометы и снайперы, погибли двое солдат ВСУ
11:15 Верховная Рада продлила безнаказанность евробляхеров - штрафы отсрочили до 19 ноября