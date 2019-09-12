Политика Стефанчук решил разобраться с кнопкодавством в Раде

2019-09-12 17:00 276

Первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными за последние пару дней случаями "кнопкодавства" и дать правовую оценку.

На своей странице в Facebook Стефанчук сообщил, что подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

"Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - отметил политик.