Политика Стефанчук решил разобраться с кнопкодавством в Раде

2019-09-12 17:00 276

 

Первый вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук поручил комитету по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады разобраться с зафиксированными за последние пару дней случаями "кнопкодавства" и дать правовую оценку.

На своей странице в Facebook Стефанчук сообщил, что подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

"Как и обещал вчера, направляю в комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины свое обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами "кнопкодавства" в стенах парламента и дать им правовую оценку", - отметил политик.

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