Политика У Трампа определились с военной помощью Украине

2019-09-12 17:30 252

 

Вашингтон предоставит Киеву военную помощь в размере 140 миллионов долларов, хотя ранее речь шла о 250 миллионах.

США предоставят Украине военную помощь в размере приблизительно 140 миллионов долларов. Об этом сообщил в четверг, 12 сентября, помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, пишет ТАСС.

"... мы направили официальное уведомление относительно наших счетов, из которых производится выделение помощи в сфере безопасности Украине. Я говорю в целом о примерно $140 млн в качестве содействия в области безопасности Украине", - заявил он.

Кларк уточнил, что упомянутое им оповещение направлено администрацией Конгрессу США. "Так что мы передали официальное уведомление Конгрессу", - отметил дипломат.
Напомним, 29 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине.

По данным телекомпании CNN, американская администрация в течение последних нескольких недель выражала намерение прекратить предоставление 250 миллионов долларов военной помощи Украине, однако окончательное решение еще не принято.

По итогам обзора пакета военной помощи Киеву Сенат и Пентагон выступили за его сохранение.

 

 
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