Политика Зеленский рассказал, когда встретится с Путиным

2019-09-12 19:30 282

 

Ближайший контакт Президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным, вероятно, состоится во время нормандской встречи. Об этом Зеленский сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте, отвечая на вопрос журналистов.

Так, отвечая на вопрос журналиста о том, какими будут его следующие шаги в контакте с российской стороной, Президент сказал:

"Я не люблю, как это было с возвращением наших ребят, я не люблю быть человеком, который что-то обещает и потом извиняется, что что-то не произошло. Мы действительно будем готовиться к норманнскому формату, мы действительно готовились".

Кроме того, по его словам, разрабатывается "карта выполнения Минских договоренностей с четкими сроками".

"Есть Минские договоренности, есть нормандский формат, но, кроме этого, мы должны с вами понимать, чтобы потом не было толкования просто слов, мы разрабатываем карту выполнения Минских договоренностей с четкими сроками. Для меня это - самое главное.

Я обещать ничего не хочу, мой ближайший шаг - это встреча в нормандском формате. Я уверен, что мы на этой встрече сможем решить много ключевых и действительно сложных элементов Минских договоренностей. Я думаю, это будет ближайший контакт с президентом Российской Федерации - по поводу сроков ближайший", - отметил Зеленский.

Напомним, Германия и Франция работают над подготовкой саммита лидеров "нормандской четверки", который они хотят провести в Париже как можно скорее.

Недавно канцлер Германии Ангела Меркель заявила о подготовке к саммиту "нормандской четверки" через пару недель.

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