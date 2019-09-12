Политика Освобожденный политзаключенный Гриб объяснил, почему не пожал руку Зеленскому

2019-09-12 20:30 336

Павел Гриб признался, что дизориентировался на аэродроме.

Освобожден из тюрьмы РФ украинский "Я понимал риски, но не думал, что схватят из-за какой-то ерунды" - освобожденный из плена Гриб рассказал о задержании в Беларуси "Я понимал риски, но не думал, что схватят из-за какой-то ерунды" - освобожденный из плена Гриб рассказал о задержании в Беларуси политзаключенный Павел Гриб признался, что 7 сентября после выхода из самолета не поздоровался с президентом Владимиром Зеленским, потому что не узнал его сразу.

Об этом он рассказал во время интервью BBC Украина.

Гриб отметил, что в аэропорту дизориентировался из-за большого количества людей и не заметил президента.

"К сожалению, я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Потом подбежали родные. Я полностью дезориентировался, как бы это странно не звучало. Я даже сам не понял, что происходит. Картинка в глазах миготіла. Я не мог даже журналистам смотреть в глаза. Потом папа показал на Зеленского. Я его не узнал, говорю честно. Посмотрел, что какие-то люди в костюмах стояли. К сожалению, так произошло", - сказал он.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие. Обмен пленными. Кто из политзаключенных и пленных вернулся в Украину. Полный список Обмен пленными. Кто из политзаключенных и пленных вернулся в Украину. Полный список Полный список всех 35 освобожденных украинцев - смотрите по ссылке.

Зато самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково". Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были среди прочих бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвинен в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Цемаха, который является фигурантом дела о сбитии рейса MH17, перед обменом допросили нидерландские следователи.