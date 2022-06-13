"У пацанов едет крыша": оккупант пожаловался жене на значительные потери

Некоторые военные попадают в психиатрические больницы.
Российские военные не выдерживают на войне против Украины, некоторые из них сходят с ума.
Об этом говорится в перехваченном разговоре одного из оккупантов с женой, опубликованном ГУР МО.
Захватчик жалуется, что на войне у российских военных не выдерживает психика.
Оккупант шокирован потерями - только в их подразделении "минус одиннадцать". Сам от чудом остался цел, поскольку осколки смог удержать бронежилет.
"Пи... (стреляют) без конца. 152-ги, 202-ги. Можно просто е. на голову (сойти с ума). У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили", - говорит он.
Жена в ответ желает мужу "беречь себя".