ВОЙНА В Украине "У пацанов едет крыша": оккупант пожаловался жене на значительные потери

2022-06-13 21:00



Некоторые военные попадают в психиатрические больницы.

Российские военные не выдерживают на войне против Украины, некоторые из них сходят с ума.

Об этом говорится в перехваченном разговоре одного из оккупантов с женой, опубликованном ГУР МО.

Захватчик жалуется, что на войне у российских военных не выдерживает психика.

Оккупант шокирован потерями - только в их подразделении "минус одиннадцать". Сам от чудом остался цел, поскольку осколки смог удержать бронежилет.

"Пи... (стреляют) без конца. 152-ги, 202-ги. Можно просто е. на голову (сойти с ума). У пацанов уже крыша едет. Троих на дурку отправили", - говорит он.

Жена в ответ желает мужу "беречь себя".