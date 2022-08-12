Мир Ученые нашли единственную бактерию, способную выжить в марсианских условиях

2022-08-12 22:12

Группа исследователей из Геттингенского университета выяснили, что бактерии чайного гриба имеют возможность выжить в марсианских условиях. Об этом сообщает SciTechDaily.

В ходе эксперимента выяснилось, что бактерия производящая целлюлозу, сохранила свою жизнеспособность, в то время как специально созданная марсианская атмосфера разрушила микробную экологию популярного напитка, который создается с использованием дрожжевых грибов и разных бактерий.

Отмечается, что в 2014 году с помощью Европейского космического агентства ученые использовали чайный гриб для исследований на МКС. Они хотели понять, как организмы, составляющие чайный гриб будут реагировать на внеземные условия. После чего образцы были возвращены на Земле и продолжались эксперименты в имитированных марсианских условиях.

"Наше исследование показало, что микробы, составляющие чайный гриб серьезно пострадали в непривычных для себя условиях, но один вид бактерий, под названием Komagataeibacter, который производит целлюлозу, смог выжить", - сказал исследователь Бертрам Брениг.

Кроме того ученые считают, что основываясь на полученных данных можно разработать лекарства пригодных для использования в космосе.

Ранее сообщалось, что британская компания благодаря искусственному интеллекту смогла расшифровать структуру каждого известного науке белка.

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