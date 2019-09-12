Политика У Зеленского рассказали, как будут формировать новый состав ЦИК

2019-09-12 21:00 207

Фракция "Слуга народа" намерена предложить квотный принцип распределения мест при формировании нового состава Центральной избирательной комиссии. Такое заявение сделал первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко в кулуарах Верховной Рады.

Политик подчеркнул, что квотный принцип уже использовали при формировании комитетов и руководящих должностей в комитетах.

По словам Корниенко, такой принцип будет использоваться в случае полного расформирования Центризбиркома.

Вместе с тем парламентарий отметил, что у фракций будет всего три дня, чтобы подать свои кандидатуры на рассмотрение президенту. Если количество кандидатов будет больше, чем мест в ЦИК, тогда начнется рейтинговое голосование по каждой кандидатуре.