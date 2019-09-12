Украина В пятницу 13-го будет урожайная луна — явление, которое не повторится до 2049 года

2019-09-12 21:30 279

Пятница 13. День проклятий, мифов, страшных историй, полных лун ... И именно в эту сентябрьскую пятницу 13, вы увидите астральное явление, которое так подходит к мощной энергетике этого дня.

В этот день на небе взойдет Урожайная луна, и не важно, является ли она мифической или реальной: она покровительствует сезону урожая, а точнее, фермерам и предпринимателям.

Сентябрьское полнолуние 2019 года произойдет утром, 14 сентября в 07:35 по киевскому времени, но почти полную Луну можно будет наблюдать вечером 13 и 14 сентября.

Почему луна урожайная?

Название предстоящего полнолуния объясняется тем, что фермеры на пике сезона сбора урожая могли работать до поздней ночи под светом этой Луны. Луна восходит примерно в то же время, когда садится солнце, но, что более важно, в это время года, кажется, что Луна поднимается в одно и то же время каждую ночь.

Причиной этого является путь Луны по небу в это время года. Кажется, что Луна движется близко к горизонту, более горизонтально, чем вертикально.

Астрономы отмечают, что наблюдать за полной Луной лучше не в пиковое время, а тогда, когда спутник Земли находится довольно низко над восточной частью горизонта. Когда Луна находится низко на горизонте, то она позволяет охватить весь вид с объектами на переднем плане, и кажется более крупной.

В следующий раз Урожайную Луну мы увидим только через 30 лет.