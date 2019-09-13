Политика Рада легализовала стукачество - будут платить от 12,5 млн за коррупционера

2019-09-13 12:16 285

На сегодняшнем заседании Верховная Рада поддержала законопроект № 1010 о поощрении обличителей коррупции. За проголосовали 283 народных депутатов.

Согласно законопроекту, так называемый разоблачитель имеет право на вознаграждение в случае сообщения о коррупции, которая привела к убыткам от 9 млн 605 тыс. грн (сумма по состоянию на начало 2019 года).

Размер вознаграждения определяется судом в пределах 10% объемов коррупционного преступления или нанесенного ущерба, но не может быть больше 3 тыс. минимальных зарплат (в 2019 году - 12 млн 519 тыс. грн).

Если о преступлении сообщили несколько человек, вознаграждение распределяется между ними с учетом важности информации.