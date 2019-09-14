Политика Посол рассказал, почему Зеленский и Трамп до сих пор не встретились

2019-09-14 10:00 195

Встреча президентов на полях Генассамблеи ООН В Нью-Йорке не заменит полноценного визита в Белый дом, считает Валерий Чалый.

Если бы в Офисе президента прислушались к советам Посольства Украины в США, то визит Зеленского в Белый дом состоялся бы сразу после инаугурации. Об этом в пятницу, 13 сентября, Голосу Америки рассказал посол Валерий Чалый.

"Скажу так: если бы в первые две недели услышали мои советы, то визит бы уже был", – сказал посол Украины в США.

Про какие советы речь шла, Чалый не ответил.

"Я не могу их раскрывать. Их знает высшее руководство страны. Сейчас уже, на мой взгляд, время и дата не важны. Важным является наполнение. Но ясно, что это не должно далеко затягиваться", - добавил он.

Также, по мнению посла, встреча президентов в течение Генассамблеи ООН в Нью-Йорке не заменит визита в Белый дом.

"Будет короткая встреча в течение Генассамблеи ООН В Нью-Йорке. Но это не заменит полноценного визита в Вашингтон и Белый дом. И не только встречи с президентом США, но и визита в Конгресс, встречи с республиканцами и демократами, в Министерстве энергетики, Министерстве обороны, с Госсекретарем, то есть со всеми теми, кто работает с Украиной", – сказал Чалый.

Сейчас организацией визита Зеленского в Вашингтон Посольство Украины не занимается. Валерий Чалый рассказал, что это было инициативой Офиса президента, который перенял процесс подготовки встречи двух президентов на себя.

Валерий Чалый слагает свои полномочия 15 сентября. До момента назначения нового посла Украины в США обязанности главы дипмиссии будет выполнять один из старших дипломатов посольства. Нового посла в Украине еще не назначили.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко подтвердил, что президент Зеленский посетит США 23 сентября для участия в Генассамблее ООН.

При этом 12 сентября временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что президенты Украины и США могут встретиться в Нью-Йорке в период с 23 по 26 сентября, и сейчас проходит согласование графиков обоих лидеров. Относительно визита Зеленского в Вашингтон американский дипломат отметил, что пока дата встречи с Трампом не определена.

Напомним, первая встреча Зеленского с Трампом планировалась в Варшаве 1 сентября, но американский президент отменил поездку в Польшу из-за урагана Дориан.