Политика Зеленский назвал условия выборов на Донбассе

2019-09-14 12:00 126

 

В пятницу, 13 сентября, глава государства Владимир Зеленский заявил, что Украина проведет местные выборы на оккупированных территориях Донбасса только после того, как Россия выведет свои войска.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский подчеркнул, что более подробный комментарий сможет дать после встречи в нормандском формате. Дело в том, что страны-участницы планируют обсудить этот момент, так как это является частью Минских соглашений.

"Сначала - вопрос обмена людей, потом - вопрос разведения войск, потом мы говорим о разведении войск по всей территории - это 400 км, только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированной территории", - подчеркнул президент.

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