Политика Гончарук рассказал о главной задаче нового правительства

2019-09-14 11:00 192

 

Главная задача нового украинского правительства - это дать возможность украинцам быть собой, быть честными друг перед другом, что позволит им на самом деле стать счастливыми. Об этом сказал Премьер-министр Алексей Гончарук во время международного форума YES в субботу.

"...я не хочу, чтобы украинские журналисты соглашались плодить фейки для того, чтобы заработать какую-то копейку, я не хочу, чтобы украинские предприниматели прятались от государства и лгали ему, а потом, когда они шли в банк, чтобы получить кредит, что нормально в современном мире, подделывали документы. Я не хочу, чтобы крупный украинский бизнес вынужден был придумывать какие-то несуществующие соглашения, компании за рубежом, чтобы сохранить и вывезти отсюда свои деньги, все это должно уйти в прошлое", - рассказал Гончарук.

По его словам, он видит главной задачей украинского правительства создание комфортных условий для украинцев, где гражданам не придется врать и нарушать законы ради выживания.

"Я хочу, чтобы украинцы наконец получили возможность быть собой, и таким образом получили возможность на самом деле быть счастливыми, быть честными друг перед другом. По моему личному мнению, это и есть главная задача нового украинского правительства", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук заявил, что Украина в конце концов окажется в европейской семье.

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