Украина Пора бежать в обменники: неутешительный прогноз валют от НБУ

2019-09-15 12:00 717

 

Курс валют вначале недели готовит украинцам неприятный сюрприз, о чем говорит прогноз экспертов.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Так, вначале недели, 16 сентября, курс гривны опустится по отношению к доллару на 12 копеек и составит 2471,06 грн за 100 долларов.

В отношении евро совершенно другая картина – там гривна «вырвала» у валюты сразу 19,6 копеек. Сейчас 100 евро торгуются за 2741,89 грн.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины опубликовал данные о вкладах физических лиц (не предпринимателей) в украинских банках. По информации регулятора, депозиты в марте увеличились на 0,9% по сравнению с февралем.

В национальной валюте объем вкладов вырос на 0,7% — до 277 млрд грн, в иностранной – на 1,1% до 233 млрд.

За январь-март этого года объем вкладов увеличился на 1,7% — до 510 млрд. Портфель депозитов в гривне вырос на 3,4%, в иностранной валюте – уменьшился на 0,3%.

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