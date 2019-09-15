Политика У Зеленского забили тревогу и сознались во всем украинцам: готовьтесь к сложным временам

2019-09-15 15:00 5496

 

Подготовка страны к отопительному сезону идет очень нелегко, и вот почему

Андрей Герус, представитель украинского президента в Кабмине, рассказал, как обстоят дела с подготовкой страны к отопительному сезону.

Для начала у Геруса вызывает беспокойство низкий запас угля на складах генерирующих компаний перед осенне-зимним периодом. Несколько недель назад Украина была готова к отопительному сезону лишь на 65%.

По словам представителя президента, произошла острая дискуссия с компаниями теплового генерирования. В ходе разговора было акцентировано внимание на использовании запасов угля на складах в качестве шантажа. Эти действия направлены на то, чтобы получить высокие тарифы и являются недопустимыми.

Кроме того, сейчас идут споры с компанией Газпром, касающиеся транзита газа. Данные вопросы требуют решения, ведь они могут повлиять на рынок газа в Украине. Дискуссии говорят о том, что зимний период текущего года будет сложным.

Напомним, президент Владимир Зеленский собирается узаконить полноценный контроль за нардепами. Профильный комитет ВР по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности рекомендовал избранникам проголосовать за внесенный Зеленским законопроект. Последний предусматривает разрешение на прослушивание «слуг народа».

В пояснительной записке, говорится, что одно из положений законопроекта предусматривает предоставление НАБУ и ГБР права самостоятельно изучать информацию транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следствий.

Ранее мы писали, что Зеленский после обмена пленными может нанести сокрушительный удар по Владимиру Путину. Об этом заявил адвокат бывших узников Кремля Николай Полозов.

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