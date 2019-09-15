Политика В Кабмине передумали жить не в долг - названа сумма заимствований на 2020 год

2019-09-17 14:13 291

Проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает поступление 380 млрд грн от заимствований.

"По заимствованиям мы планируем около 380 млрд грн. В основном, надеемся, что это будут заимствования в том числе от наших официальных кредиторов… Будем надеяться, что мы будем заимствовать даже немного меньше, чем нам нужно отдать", - сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Ранее Маркарова заявила, что к концу текущего года долг, как процент к ВВП, должен составлять не больше 54,1%. Также отмечалось, что на погашение и обслуживание долга в следующем году выделят 438,1 млрд грн.