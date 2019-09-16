Политика Новый премьер планирует резко сократить расходы на госчиновников

2019-09-17 14:45 294

Кабмин Украины планирует в следующем году существенно сократить расходы на государство.

"2020 должен стать годом, когда мы будем серьезно резать и уменьшать расходы на государство. Делать его более эффективным", - заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

Также Гончарук отметил, что правительство планирует уменьшать расходы на обслуживание государственного аппарата. "Делать его более эффективным. Мы видим определенное пространство для работы. Мы тратим много государственных денег неэффективно", - подчеркнул премьер-министр.

В то же время премьер уверяет, что за две недели невозможно отразить в госбюджете все идеи по поводу сокращения государственных расходов.