Мир Ким Чен Ын усиленно добивается встречи с Трампом, написал новое письмо

2019-09-18 11:14 54

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын снова добивается встречи с американским лидером. Он пригласил Дональда Трампа посетить Пхеньян. П

По данным дипломатических источников, на которые ссылаются южнокорейские СМИ, свое приглашение диктатор КНДР выразил в письме американскому лидеру.

“Во втором письме, которое было передано Трампу в третью неделю августа, Ким рассказал о своей готовности встретиться с Трампом на еще одном саммите”, - сообщил один источник газете Joongang Ilbo.

Это было второе письмо Ким Чен Ына Трампу, отправленное на фоне застопорившихся переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

10 августа 2019 года Трамп сообщил о получении "очень красивого письма" от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Напомним, с июня прошлого года Трамп и Ын встречались трижды, обсуждали пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами Северной Кореи, но существенного прогресса в переговорах не достигли по сей день.