Мир Ким Чен Ын усиленно добивается встречи с Трампом, написал новое письмо

2019-09-18 11:14 54

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын снова добивается встречи с американским лидером. Он пригласил Дональда Трампа посетить Пхеньян. П

По данным дипломатических источников, на которые ссылаются южнокорейские СМИ, свое приглашение диктатор КНДР выразил в письме американскому лидеру.

“Во втором письме, которое было передано Трампу в третью неделю августа, Ким рассказал о своей готовности встретиться с Трампом на еще одном саммите”, - сообщил один источник газете Joongang Ilbo.

Это было второе письмо Ким Чен Ына Трампу, отправленное на фоне застопорившихся переговоров о денуклеаризации между Вашингтоном и Пхеньяном.

10 августа 2019 года Трамп сообщил о получении "очень красивого письма" от северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Напомним, с июня прошлого года Трамп и Ын встречались трижды,  обсуждали пути урегулирования кризиса в связи с ракетно-ядерными программами Северной Кореи, но существенного прогресса в переговорах не достигли по сей день.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Трамп намекнул на военный ответ Ирану из-за теракта на аравийские нефтепромыслы

2019-09-18 08:11 219

Стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным и на какой "компромисс" они пошли

2019-09-17 17:30 7128

Зеленский озвучил ожидания от нормандской встречи

2019-09-16 16:30 615

Атаки на объекты Саудовской Аравии пошатнули экономику США - Трамп использует резервы

2019-09-16 14:45 663

Еще новости в разделе "Мир"

Ким Чен Ын усиленно добивается встречи с Трампом, написал новое письмо

2019-09-18 11:14 54

В России сделали важное заявление по переименованию Крыма

2019-09-17 18:30 732

В работе поисковика Google произошел глобальный сбой

2019-09-17 12:43 516

Ученые назвали продукты, которые скорее всего вызовут рак

2019-09-15 10:30 1578
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Ким Чен Ын усиленно добивается встречи с Трампом, написал новое письмо 2019-09-18 11:14 54
В России сделали важное заявление по переименованию Крыма 2019-09-17 18:30 732
В работе поисковика Google произошел глобальный сбой 2019-09-17 12:43 516
Ученые назвали продукты, которые скорее всего вызовут рак 2019-09-15 10:30 1578

Лента

11:14 Ким Чен Ын усиленно добивается встречи с Трампом, написал новое письмо
10:39 Кличко продавливает скорейший роспуск Киевсовета - готовит обращение в Раду
10:12 У Зеленского признали, что вскоре могут перейти к радикальным мерам на Донбассе
09:41 Генпрокурор Рябошапка форсирует следствие по делу экс-главы НБУ Гонтаревой
09:13 Запасов нефти на территории Евросоюза хватит на 90 дней
08:40 У Зеленского заявили о компромиссе по "ПриватБанку" с олигархом Коломойским
08:11 Трамп намекнул на военный ответ Ирану из-за теракта на аравийские нефтепромыслы
22:00 Аваков разъяснил позицию по легализации марихуаны
21:30 В Украине резко изменится курс доллара: аналитик озвучил прогноз до конца года
21:00 В ООН рассказали, как объединить Украину