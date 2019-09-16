Политика В ЕС ответили, действительно ли простили Россию за Крым

2019-09-16 18:30 477

 

Согласие международного сообщества с оккупацией Крыма создаст опасный прецедент, поэтому российский статус полуострова признавать нельзя.

Об этом рассказал депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский.

По его словам, ситуацию с оккупацией Крыма можно сравнить с захватом Тибета Китаем.

"Понятно, что это сравнение не всегда один к одному, но... Очень трудно найти решение для таких вопросов, но это не значит, что со всем этим надо смириться. И мировое сообщество до сих пор не смирилось с оккупацией Тибета Китаем. Я считаю, что и Европа, и мировое сообщество не должны признавать суверенитет России касаемо Крыма, поэтому мы опять возвращаемся к вопросу о санкциях", – отмечает Лагодинский.

Евродепутат считает, что согласие с оккупацией будет означать, что каждое государство может "откусить кусочек" другого государства, переждать пять лет и после этого восстановить отношения с международным сообществом.

"Так не должно быть. Есть правила, есть Будапештский меморандум, есть международное право. Здесь оно абсолютно явно было нарушено, а значит никакого согласия с российским статусом Крыма быть не может", – заключил депутат.

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