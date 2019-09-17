Украина С 19 сентября ввели ограничение на въезд фур в Киеве со стороны Борисполя

2019-09-19 08:12 228

Уже с сегодняшнего дня в Киеве начали ограничивать въезд фур со стороны Борисполя. Это сделано для уменьшения негативного влияния транспорта на состояние воздуха. 

"С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будут ограничивать, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение", -  сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации.

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Ограничение будет действовать на постоянной основе. Кроме этого, КГГА информирует, что состояние воздуха в Киеве круглосуточно мониторят аварийно-спасательные службы. Территории левого берега, где наблюдается наибольшая задымленность, проверяются с особым вниманием.

В сообщении отмечается, что рост количества пожаров в столице в течение последнего месяца существенно повлияло на состояние киевского воздуха.

Напомним, по данным ГосЧС, уровень загрязнения воздуха превысил норму. Показатель пожаров в Киеве и вблизи города (около 800 за месяц), по сравнению с прошлыми месяцами, вырос почти в семь раз. 

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С 19 сентября ввели ограничение на въезд фур в Киеве со стороны Борисполя 2019-09-19 08:12 228

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