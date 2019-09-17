Политика Теракт на нефтепромыслах Саудовской Аравии будут расследовать эксперты ООН

2019-09-18 12:15 198

В Саудовскую Аравию, чтобы расследовать террористическими атаками на нефтяные объекты королевства, которые произошли 14 сентября, могут пригласить экспертов Организации Объединенных Наций. 

"Королевство пригласит международных экспертов и Организацию Объединенных Наций для изучения фактов и участия в расследовании, а также примет все надлежащие меры по его результатам, чтобы обеспечить свою безопасность и стабильность", -  сообщает Саудовское агенство печати.

Таким образом в Саудовской Аравии собираются вернуть безопасность и стабильность.

Напомним, в минувший уикенд экстремисты "Ансар Аллах" йеменского шиита Абдул-Малика аль-Хуси (в честь него их называют хуситами) осуществила теракт на территории Саудовской Аравии. Они взяли на себя ответственность в тот же день. Десять беспилотников атаковали нефтеперерабатывающие заводы аравийской фирмы Aramco в населенных пунктах Абкайку и Хурайси. Небо окутали густые клубы черного дыма.

Из-за пожара компания может потерять 5 млн баррелей нефти. Это уже вторая по счету атака хуситов на объекты нефтяной промышленности королевства в этом году. В мае хуситы подорвали нефтепровод "Восток-Запад" на территории Саудовской Аравии, используя беспилотники. 

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