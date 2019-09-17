Украина Зима-2020 будет самой холодной за последние 30 лет: к чему готовиться украинцам

2019-09-17 17:00 723

 

Зима в 2020 году в Европе будет самой холодной за последние 30 лет. Так, британские метеорологи предупредили о циклоне "Монстр с востока".

Как пишет "Метеопрог", они исследовали перемещение воздушных потоков, которые проходят над Европой с востока на запад над Северной Атлантикой. В связи с этим зимой прогнозируется значительное снижение температуры и обильные осадки снега, передает Обозреватель.

Отмечается, что в 2019 году именно "монстр с Востока" устроил в Британии жуткие погодные условия. Тяжелая зима привела к гибели 17 человек, в том числе одного ребенка.

В Украине, отмечают синоптики, скорее всего должны быть такие же метеоусловия, как в Великобритании. Сибирские циклоны каждую зиму проходят над нашей страной.

Зима может наступить в этом году очень рано. По мнению метеорологов, такая погода встречается раз в семь лет.

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