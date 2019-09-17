Политика Стало известно, когда Зеленский встретится с Путиным и на какой "компромисс" они пошли

2019-09-17 17:30 1047

 

Российские журналисты выяснили, что в среду, 18 сентября в Минске контактная группа по вопросу урегулирования на Донбассе обсудит новую редакцию "формулы Штайнмайера" и условия разведения сил, а в октябре последние детали будут обсуждаться между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским в рамках Нормандского формата.

Об этом пишет "КоммерсантЪ".

В издании отмечают, что сторонам в Минске предстоит подготовить условия для саммита Нормандской четверки в Париже, на котором настаивал Владимир Зеленский.

Также президент Франции Эмманюэль Макрон стал активно работать над проблемой урегулирования на Донбассе. Он предлагал собрать Нормандский формат в Париже в сентябре.

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сведения журналистов. По его словам, условия для проведения саммита возникнут лишь в случае, если в рамках контактной группы будут решены две задачи: разведение сил в Петровском и Золотом и утверждение общей редакции "формулы Штайнмайера". Она предполагает вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения выборов. Чиновник подчеркнул, что для Кремля принципиально, чтобы урегулирование было достигнуто через закрепление в украинской Конституции особого статуса для отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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