Политика В ООН прогнозируют серьезные проблемы на Донбассе с началом зимы

2019-09-20 08:26 405

К началу зимы необходимо найти 52 миллиона долларов для обеспечения наиболее острых гуманитарных потребностей на востоке Украины, и ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине. 

"ООН и наши гуманитарные партнеры срочно призывают найти $52 млн., чтобы обеспечить наиболее острые и срочные гуманитарные нужды с приближением зимы, когда температура снизится до отметок от -15 до -20 по Цельсию", - рассказал  представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Укринформ.

По его словам, план гуманитарного реагирования ООН для Украины на 2019 год, который предусматривает общие финансовые потребности на уровне $ 162 млн., сейчас наполнен на 32%.

"Около $ 16 млн из средств, которые немедленно необходимы сейчас для защиты гражданского населения, пойдут на помощь жертвам минирования, маркировки минированных территорий и разминирования территорий до того, как они покрылись снежным покровом", - добавил он.

Представитель генсека ООН напомнил, что около 2 миллионов человек на территории, контролируемой украинским правительством, живут на территориях, загрязненных минами и взрывными устройствами.

"Средства также пойдут на помощь 80 тысячам людей, живущим в пределах пятикилометровой полосы вблизи линии соприкосновения в восточной Украине, для доступа к медицинским услугам - передвижным медицинским командам или для предоставления людям денег на дорогу в медицинские учреждения", - подытожил Дюжаррик.

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