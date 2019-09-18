Мир Саудовская Аравия уже оправилась от теракта - трафик нефти полностью восстановлен

2019-09-19 13:45 201

Саудовская Аравия сумела полностью восстановить поставки нефти, нарушенные атакой беспилотников на предприятия компании Saudi Aramco в ночь на 14 сентября.

"Принц Абдель Азиз бен Сальман сказал, что поставки топлива вернулись на прежний уровень – до субботних атак", – сообщает Al Arabiya со ссылкой на министра энергетики страны принца Абделя Азиза бен Сальмана Аль Сауда .

Он отметил, что в сентябре Саудовская Аравия будет поддерживать поставки нефти клиентам в полном объеме.

По словам министра, Эр-Рияд уже наполовину восстановил объем нефтедобычи, а к концу сентября намерен выйти на прежний уровень добычи – 11 млн баррелей в сутки. Также министр призвал мировое сообщество предпринять решительные действия в ответ на нападение на объекты Saudi Aramco.

Напомним, в ночь на 14 сентября на востоке Саудовской Аравии был нанесен удар из беспилотников по одному из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но США усомнились в этом и обвинили в атаках Иран. Тегеран эти обвинения отверг.