Политика Порошенко не явился в ГБР, следователи по его делу начали допрашивать судей

2019-09-18 15:12 45

Экс-президент и нардеп Петр Порошенко не пришел на допрос в Госбюро расследований по делу относительно возможного злоупотребления служебным положением, а также возможного вмешательства в деятельность судей.

Как сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, Порошенко также вызван на допросы 27 сентября и 3 октября, но повторные повестки могут направляться и на другие даты.

"Повестка будет направлена повторно. Данное уголовное производство периода, начиная с 2016 года, когда началась судебная реформа, во время которой судьи, у которых заканчивался пятилетний срок их полномочий, не были своевременно переназначены президентом. Таким образом, они получали вознаграждение в виде своей зарплаты судьи, что могло причинить государству определенные убытки, поскольку по факту они судопроизводство не осуществляли", – сказала Иванова и добавила, что уже допрашиваются судья по данному уголовному производству.

Спикер ГБР добавила, что к Порошенко не могут применить принудительный привод, так как он под депутатским иммунитетом.

Напомним, на прошлой неделе Порошенко пришел на допрос, проигнорировав три предыдущих вызова. В тот же день в офисе его банка в Киеве провели обыски по делу о продаже завода Кузница на Рыбальском. Перед тем суд арестовал имущество и корпоративные права завода в рамках дела о возможном отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.